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СМИ: саудовские ПВО уничтожили выпущенную с территории Йемена баллистическую ракету

Международная панорама
31 марта, 12:20 UTC+3 КАИР КАИР 31, марта. /ТАСС

В минувшее воскресенье расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом

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КАИР, 31 марта. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны (ПРО) Саудовской Аравии ликвидировали над территорией королевства баллистическую ракету, выпущенную со стороны Йемена. Об этом в субботу сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя командования саудовской армии.

По его словам, "войска ПВО страны сбили баллистическую ракету, запущенную йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы), в воздухе близ приграничного города Наджран". О возможных разрушениях или жертвах атаки хуситов данных не поступало.

В четверг саудовские ПВО уничтожили ракету, выпущенную сторонниками "Ансар Аллах" близ города Наджран. Тогда хуситы объявили, что целью их атаки был один из объектов крупнейшей в мире нефтяной компании Aramko, расположенной в этом регионе. Однако никаких официальных комментариев со стороны представителей национальной нефтяной компании Саудовской Аравии по данному поводу сделано не было.

В минувшее воскресенье ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных "Ансар Аллах" баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения. Королевство обвинило Тегеран в незаконных поставках вооружений хуситам, в том числе баллистических ракет, и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на угрозы Тегерана.

Как информировал тогда официальный представитель аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики, саудовские ПВО в общей сложности уже сбили 104 баллистических ракеты, выпущенные сторонниками "Ансар Аллах" по различным регионам королевства.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Массированный ракетный обстрел в воскресенье мятежниками был совершен в 3-ю годовщину вторжения аравийской коалиции в Йемен по просьбе его президента Абд Раббо Мансура Хади. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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Темы
Военная операция в Йемене
Страны
ОАЭ Иран Судан Катар Йемен Египет Кувейт Бахрейн Марокко Пакистан Иордания Саудовская Аравия
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