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Глава МИД Японии заявил, что КНДР ведет подготовку к новому ядерному испытанию

Международная панорама
31 марта, 12:45 UTC+3

Таро Коно сообщил также, что в настоящее время из подземного тоннеля, где было проведено предыдущее испытание, вывозится грунт

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Глава МИД Японии Таро Коно

Глава МИД Японии Таро Коно

© AP Photo/Pavel Golovkin

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Пхеньян ведет подготовку к очередному ядерному испытанию. С таким утверждением выступил в субботу глава МИД Японии Таро Коно.

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"[КНДР] изо всех сил ведет подготовку к следующему ядерному испытанию - в настоящее время она вывозит грунт из подземного тоннеля, где было проведено предыдущее испытание", - приводит его слова агентство Kyodo. Пояснений, откуда глава японского внешнеполитического ведомства располагает такой информацией, на данный момент не приводится.

В сентябре прошлого года КНДР провела шестое ядерное испытание. В последнее время Пхеньян продемонстрировал готовность к нормализации отношений с международным сообществом - 27 апреля должна состояться встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

5-6 марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян также уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений и с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Коно, Таро
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