Пучдемон спустя почти неделю после задержания заявил, что не откажется от своих идей

МАДРИД, 31 марта. /ТАСС/. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон спустя почти неделю после задержания в Германии заверил, что не собирается отказываться от своих идей. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье в Twitter Пучдемона, который в настоящий момент ведет его команда.

"Хочу прояснить всему миру: я не сдамся, не отступлюсь, не уйду из-за незаконных действий тех, кто проиграл на выборах, или из-за произвола тех, кто способен отбросить правовое государство и правосудие ради "единства родины", - уверяет экс-лидер автономии.

Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg — Carles Puigdemont (@KRLS) 31 March 2018

Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Бывшему региональному лидеру инкриминируется подстрекательство к бунту в связи с попытками добиться независимости Каталонии.

В понедельник участковый суд в немецком городе Ноймюнстер (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) продлил срок содержания под стражей Пучдемона. Теперь органы правосудия будут изучать вопрос его экстрадиции в Испанию. Представитель Генеральной прокуратуры в Шлезвиге сообщил, что от Испании был получен ордер на его арест, но решение об экстрадиции экс-главы каталонского правительства будет принято только после Пасхи, которая в этом году у католиков и лютеран приходится на 1 апреля.