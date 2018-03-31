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МИД ФРГ: Берлин обеспокоен ситуацией в Газе

Международная панорама
31 марта, 13:10 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 31, марта. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что "правом на свободу выражения мнения и мирный протест нельзя злоупотреблять" для того, чтобы ставить под сомнение "легитимные интересы Израиля"

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БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Германии крайне обеспокоено столкновениями между палестинцами и израильскими силами безопасности вдоль границы сектора Газа с Израилем. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении МИД ФРГ.

"Мы призываем все стороны оставить все, что может привести к новой эскалации", - отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что "правом на свободу выражения мнения и мирный протест нельзя злоупотреблять" для того, чтобы ставить под сомнение "легитимные интересы Израиля на обеспечение безопасности своей границы". "Одновременно защита этих законных интересов должна осуществляться соразмерно", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

Столкновения "снова показывают, насколько необходимо возобновление переговоров между обеими сторонами", отметили в Берлине, подчеркнув, что "только таким способом можно будет найти решение" конфликта.

Десятки тысячи палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечаемому Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими военными и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере 16 палестинцев погибли, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов.

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