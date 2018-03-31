МИД Японии: Токио не надо торопиться с проведением встречи на высшем уровне с Пхеньяном

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Японии нет необходимости совершать какие-либо действия и торопиться с проведением встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Такое мнение в субботу выразил глава МИД Японии Таро Коно.

"Я не против, если [мы] вообще ничего делать не будем [в этом направлении]. Торопиться нужды абсолютно нет", - цитирует его агентство Kyodo.

Ранее Kyodo также сообщало, что Абэ в перспективе готов провести встречу с Ким Чен Ыном, а японская газета Asahi указывала, что такая встреча может пройти уже в июне.

5-6 марта представители Республики Корея посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян также уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений и с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.