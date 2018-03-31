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В Турции считают, что диалог Анкары с Москвой поможет противостоять провокациям

Международная панорама
31 марта, 13:39 UTC+3 СТАМБУЛ Денис Соловых, Сюзанна Адамянц

При этом депутат парламента Турции Берат Чонкар отметил, что отношения двух стран имели разные "оттенки", и до сих пор существует ряд проблем политического характера

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СТАМБУЛ, 31 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых, Сюзанна Адамянц/. Взаимодействие России и Турции поможет двум странам выступить единым фронтом против лжи и клеветы на мировой арене. Об этом заявил в субботу в рамках четвертого заседания Российско-турецкого форума общественности в Стамбуле сопредседатель турецкой стороны депутат Великого национального собрания (парламента) Турции от правящей Партии справедливости и развития Берат Чонкар.

Российская сторона представлена в лице руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой. В заседании также принимают участие представители профильных комитетов, среди которых - руководитель комитета "Информационная деятельность" первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман.

В своей вступительной речи Чонкар подчеркнул, что "форум играет большую роль в сближении гражданских обществ двух стран". "Мы поддерживаем постоянный диалог, сегодня, когда обе страны переживают международную агрессию и провокации со внешнего мира, именно это взаимодействие поможет нам выступить единым фронтом против лжи и клеветы. Отношения наших стран имели разные оттенки, у нас до сих пор существует ряд проблем политического характера. И именно такой диалог между нашими народами поможет разрешить и снять политическую напряженность", - сказал он.

Крушение международного права

Сопредседатель турецкой стороны указал, что "некоторые западные партнеры выражают недовольство такому активному сближению наших стран". "Как вы знаете, 15 июля мы пережили большое общенародное горе - попытку государственного переворота. В эти тяжелые дни встретились с очень неоднозначными заявлениями многих наших партнеров, в то время как Россия ясно и открыто поддержала народ и власть Турецкой Республики. В моменты сомнений и различного рода необоснованных обвинений Турция не забывает о поддержке, оказанной Россией в непростое для республики время. Не все планы были осуществлены, но мы не опускаем руки и стремимся в светлое будущее", - заявил Чонкар.

Митрофанова, в свою очередь, назвала нынешнюю ситуацию на мировой арене "борьбой без правил". "Мы видим, как на наших глазах рушится система международного права. И задачей наших двух стран является стабилизация этой системы, мы должны не допустить полного коллапса. СМИ наших стран очень часто подпитываются источниками с третьей стороны, что крайне плохо в результате отражается на отношениях двух стран, а также искажает действительность", - подчеркнула руководитель Россотрудничества.

Потенциал в гуманитарном взаимодействии

По ее словам, "хорошим фундаментом взаимоотношений между двумя странами являются быстроразвивающиеся экономические связи, которые не были бы возможными без непосредственного одобрения и поддержки глав государств". Она также напомнила, что 2019-й объявлен годом культуры между двумя странами. "В рамках этого года объявлена большая, разнообразная и яркая программа. Несмотря на политический кризис в отношениях после событий 2015 года, поток туристов из РФ в Турцию уже в 2017 составил 4 млн. А в 2018 прогнозируется цифра в 6 млн", - сказал она.

Кроме того, руководитель Россотрудничества также придала особое значение развитию языковых школ, "которое может поспособствовать увеличению туристического потока".

Митрофанова в своей речи также упомянула о взаимодействии в историко-мемориальной сфере. По ее словам, в настоящее время "ведется активный диалог межу историками двух стран". В то же время, как отметила спикер, "в наших странах существуют исторические стереотипы, которые мешают дальнейшему сближению двух стран". В связи с этим она призвала найти способы избавиться от прошлого наследия, "так как в истории между двумя странами были не только войны, но и много хорошего".

Одним из наиболее приоритетных направлений в развитии отношений двух стран Митрофанова назвала сферу образования. "Несмотря на то, что оно является одной из ключевой сфер, работа по этому направлению реализована не в полном объеме. Иностранные студенты получают квоты для обучения в российских образовательных учреждениях, для турецких студентов выделена квота лишь в 55 человек. В то время как заявок от них поступило более 1200", - отметила она.

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Митрофанова, Элеонора Валентиновна
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