Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-премьер Японии считает, что инцидент со Скрипалем создан Лондоном для нападок на РФ

Международная панорама
31 марта, 15:02 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 31, марта. /ТАСС

Юкио Хатояма отметил, что следствие по делу продолжается, но Тереза Мэй открыто критикует Россию и президента Владимира Путина

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма уверен, что Великобритания сама создала инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля для нападок на Россию. Об этом сам Хатояма в воскресенье написал в своем Twitter.

"Следствие по делу продолжается. Так почему же премьер-министр [Тереза] Мэй открыто критикует [Россию] и президента [Владимира] Путина? Это и есть истинная цель", - считает Хатояма, возглавлявший японское правительство в период с 2009 по 2010 год.

Хатояма отметил, что "четыре года назад, когда США и Европа прямо перед Зимними Олимпийскими играми в Сочи, используя незаконные средства, свергли власть на Украине, это вылилось в то, что россияне в Крыму путем проведения референдума, приняли решение присоединиться к составу России". "Вот и сейчас, незадолго до проведения в РФ чемпионата мира по футболу, Великобритания создала инцидент с "Новичком", отношения США и Европы с Россией страшно ухудшились", - написал он в Twitter.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные меры, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис на Украине Дело Сергея Скрипаля
Страны
США Япония Россия Украина Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
2
МВД Великобритании назвало проверку самолета "Аэрофлота" рутинной процедурой
3
Источник: лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
4
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники