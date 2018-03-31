Экс-премьер Японии считает, что инцидент со Скрипалем создан Лондоном для нападок на РФ

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма уверен, что Великобритания сама создала инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля для нападок на Россию. Об этом сам Хатояма в воскресенье написал в своем Twitter.

"Следствие по делу продолжается. Так почему же премьер-министр [Тереза] Мэй открыто критикует [Россию] и президента [Владимира] Путина? Это и есть истинная цель", - считает Хатояма, возглавлявший японское правительство в период с 2009 по 2010 год.

Хатояма отметил, что "четыре года назад, когда США и Европа прямо перед Зимними Олимпийскими играми в Сочи, используя незаконные средства, свергли власть на Украине, это вылилось в то, что россияне в Крыму путем проведения референдума, приняли решение присоединиться к составу России". "Вот и сейчас, незадолго до проведения в РФ чемпионата мира по футболу, Великобритания создала инцидент с "Новичком", отношения США и Европы с Россией страшно ухудшились", - написал он в Twitter.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные меры, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.