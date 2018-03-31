Премьер Турции считает диалог между Анкарой и Москвой преимуществом для многих стран

ТАСС, 31 марта. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал диалог между Анкарой и Москвой преимуществом для стран различных регионов. Об этом, как сообщает Anadolu, глава турецкого кабмина заявил во время визита в Косово.

"Диалог Анкары с Москвой является преимуществом для стран региона, в том числе для государств на Балканах. Турция и Россия - два соседних государства, их отношения не могут оказывать негативного влияния на процессы в регионе, это касается и Боснии и Герцеговины. Наши позитивные связи положительно влияют на регион", - сказал он.

Между тем Йылдырым признал наличие разногласий между Анкарой и Вашингтоном в вопросе Сирии. По его словам, диалог с Россией на это никак не влияет. "Вашингтон сотрудничает в Сирии с группировками, которые Анкара признает террористическими. Турецкая сторона при каждой возможности напоминает об этом США", - добавил премьер.