Минобороны Турции назвало возможную отправку французских войск в Сирию попыткой оккупации

ТАСС, 31 марта. Возможная отправка французского воинского контингента в Сирию для помощи курдским формированиям может быть расценена как попытка оккупации сирийской земли. Об этом, как сообщает в субботу Anadolu, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

"Ввиду почти полного устранения угрозы террористов из экстремистской группировки "Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в Сирии, законных обоснований для дислокации военных контингентов иностранных государств на сирийской территории не осталось. Если Франция попытается дислоцировать на север Сирии свой контингент, то это станет незаконным шагом в рамках норм международного права. Такие действия Франции могут быть расценены в качестве попытки оккупации земли Сирии", - приводит агентство слова министра.

В четверг газета La Parisien со ссылкой на курдского представителя сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон на состоявшейся в четверг встрече с делегацией представителей арабского и курдского населения заверил руководство "Сил демократической Сирии" (СДС), что направит в город Манбидж специальные силы республики, чтобы остановить продвижение турецкой армии в регионе. Президент, как писала газета, высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между СДС и Турцией.

Уже в пятницу МИД Франции заявил, что Париж не планирует проводить самостоятельную военную операцию на севере Сирии.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию СДС) и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.