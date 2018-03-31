СМИ: спецназ Афганистана уничтожил 30 боевиков "Талибана" на юге страны

ТАСС, 31 марта. По меньшей мере 30 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уничтожены, не менее 10 получили ранения в результате операции сил специального назначения в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство The Khaama Press со ссылкой на начальника провинциальной полиции генерала Абдулу Разика.

По его данным, операция была проведена в пятницу поздно вечером в районе Майванд. "В ходе рейда были уничтожены по меньшей мере 10 укрытий боевиков, - отметил он. - В результате операции были ликвидированы не менее 30 боевиков, еще 10 получили ранения".

В то же время представитель 209-й армии корпуса "Шахин" Мухаммед Ханиф Резайи сообщил, что в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана было ликвидировано по меньшей мере семь боевиков, 13 ранены. Жертв и пострадавших со стороны силовиков и мирного населения нет.