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СМИ: спецназ Афганистана уничтожил 30 боевиков "Талибана" на юге страны

Международная панорама
31 марта, 17:27 UTC+3 МОСКВА 31, марта. /ТАСС

По данным агентства The Khaama Press, операция была проведена 30 марта поздно вечером в районе Майванд

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ТАСС, 31 марта. По меньшей мере 30 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уничтожены, не менее 10 получили ранения в результате операции сил специального назначения в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство The Khaama Press со ссылкой на начальника провинциальной полиции генерала Абдулу Разика.

По его данным, операция была проведена в пятницу поздно вечером в районе Майванд. "В ходе рейда были уничтожены по меньшей мере 10 укрытий боевиков, - отметил он. - В результате операции были ликвидированы не менее 30 боевиков, еще 10 получили ранения".

В то же время представитель 209-й армии корпуса "Шахин" Мухаммед Ханиф Резайи сообщил, что в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана было ликвидировано по меньшей мере семь боевиков, 13 ранены. Жертв и пострадавших со стороны силовиков и мирного населения нет.

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