СМИ: власти РФ высылают из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Двое немецких военных и двое сотрудников спецслужб Германии объявлены властями РФ персонами нон грата в качестве ответной реакции на высылку российских дипломатов из Берлина.

Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

По его данным, Россию должен покинуть военный атташе посольства ФРГ, в обязанности которого входило налаживание контактов с представителями российских вооруженных сил. Также персонами нон грата объявлен один сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и один - Федеральной разведывательной службы (БНД).

Ранее власти Германии приняли решение выслать из страны четырех российских дипломатов в рамках скоординированной акции западных стран после инцидента в Солсбери. Россияне обязаны покинуть Федеративную Республику до понедельника. В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий целого ряда государств.