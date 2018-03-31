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СМИ: власти РФ высылают из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ

Международная панорама
31 марта, 17:25 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 31, марта. /ТАСС

По данным агентства DPA, их числе военный атташе посольства, в обязанности которого входило налаживание контактов с представителями российских вооруженных сил

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Здание посольства Германии в РФ

Здание посольства Германии в РФ

© Сергей Фадеичев/ТАСС

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Двое немецких военных и двое сотрудников спецслужб Германии объявлены властями РФ персонами нон грата в качестве ответной реакции на высылку российских дипломатов из Берлина.

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Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

По его данным, Россию должен покинуть военный атташе посольства ФРГ, в обязанности которого входило налаживание контактов с представителями российских вооруженных сил. Также персонами нон грата объявлен один сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и один - Федеральной разведывательной службы (БНД).

Ранее власти Германии приняли решение выслать из страны четырех российских дипломатов в рамках скоординированной акции западных стран после инцидента в Солсбери. Россияне обязаны покинуть Федеративную Республику до понедельника. В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий целого ряда государств.

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