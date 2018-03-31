Экс-посол Великобритании рассказал о выгоде дела Скрипаля для ВПК и спецслужб королевства

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Доводы, представленные Лондоном в качестве доказательства причастности России к делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, нелогичны и недостоверны. Само дело разжигает новую холодную войну, что выгодно военно-промышленному комплексу (ВПК) и спецслужбам Великобритании. Такое мнение высказал бывший посол Соединенного Королевства в Узбекистане Крейг Мюррей в интервью, опубликованном в пятницу сетевым ресурсом The Consortium.

Выгодно ВПК и спецслужбам

Отвечая на вопрос о том, кому выгодно дело Скрипаля, экс-дипломат обратил внимание на то, что оно способствует "разжиганию новой холодной войны". "Это выгодно людям, задействованным в производстве вооружений. Такого рода вещи полезны для оборонных бюджетов, такие новости хороши для шпионов и служб безопасности. В Соединенном Королевстве в этой индустрии заняты более 100 тыс. человек, для страны с населением 60 миллионов это очень мощная и высокооплачиваемая группа заинтересованных лиц", - отметил Мюррей, обратив внимание на происходящее сейчас наращивание ассигнований на нужды британских спецслужб и ВПК.

Сомнительные доводы

"Я считаю поразительным то, что в тот же день, когда это [отравление Скрипаля и его дочери Юлии] случилось, британское правительство объявило, что за этим стоит российское государство. У них [британцев] не было достаточно времени, чтобы проанализировать улики. Все выглядело так, будто происшедшее было использовано в качестве затравки, чтобы ввести в действие заранее подготовленные антироссийские меры и повысить [градус] риторики холодной войны. Трудно отделаться от ощущения, что они скорее были рады случившемуся и даже ждали того, что произошло", - сказал Мюррей.

По его мнению, термин "весьма вероятно", фигурирующий в доводах Лондона о вине России, на самом деле "является признанием отсутствия доказательств и спекуляцией".

Бывший дипломат указал также на очевидные расхождения в вопросах разработки и применения нервно-паралитического вещества, использованного при отравлении. "До сих пор официальная позиция британского правительства и ОЗХО заключалась в том, что существовали сомнения в том, что [в Советском Союзе] смогли воплотить в жизнь теоретические наработки такого оружия. Оно не было включено в список запрещенных видов [химического оружия] именно потому, что научное сообщество сомневается в его реальном существовании. Поэтому способность британского правительства идентифицировать такое вещество в первый же день была просто удивительна", - отметил Мюррей, по оценке которого, не менее двух десятков стран мира обладают достаточными ресурсами и знаниями, чтобы производить подобные отравляющие вещества.

Британец напомнил о заявлении Лондона о том, что Скрипаля отравили веществом, которое по своему воздействию в десять раз сильнее обычного нервно-паралитического газа. "К счастью, пока никто не умер. Почему же этот смертоносный возбудитель не сработал более эффективно? Почему врач, оказавший первую помощь Юлии Скрипаль, вообще не пострадал, несмотря на физический контакт с ней?" - задается вопросом бывший посол.

Он констатировал, что у России не было "никаких причин рисковать своей репутацией на международной арене", учиняя расправу над бывшим разведчиком. "Если люди будут осуществлять обмен шпионами, а потом убивать их, то таких обменов не будет в будущем", - пояснил Мюррей.