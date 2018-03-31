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Spiegel: немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи в рамках НАТО

Международная панорама
31 марта, 17:50 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 31, марта. /ТАСС

По данным издания, все 93 самолета срочно нуждаются в модернизации

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© Michael Kappeler/Pool Photo via AP

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Все немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи, поставленные в рамках НАТО, из-за устаревшего оборудования. Об этом сообщил в субботу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад минобороны ФРГ.

По данным издания, все 93 самолета срочно нуждаются в модернизации, что вызовет "дополнительные расходы в многомиллионном размере". Электроника, установленная на Tornado еще в 1980-е годы, безнадежно устарела. Крылатые машины не защищены от прослушивания, не располагают зашифрованной системой передачи данных, а также системой радиолокационного опознавания "свой-чужой".

В нынешнем состоянии, считают в минобороны, "боевая система Tornado больше не может участвовать ни в одной операции НАТО". Причем модернизацию самолетов уже невозможно будет завершить до 2019 года. Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен приняла решение использовать их как минимум до 2035 года, пока не будет найдено замены Tornado, которые в случае реальной опасности могут по приказу НАТО нести американские атомные бомбы.

Ранее минобороны ФРГ признало, что техническое состояние большей части основных боевых систем, состоящих на вооружении Бундесвера, не удовлетворяет существующим и возрастающим потребностям. Это касается вертолетов, самолетов, танков и кораблей.

Сейчас Tornado задействованы в международной миссии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

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