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Украина закрыла въезд 60 российским дипломатам, выдворенным из США

Международная панорама
31 марта, 21:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, марта. /ТАСС

Запрет будет сохраняться в течение пяти лет

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©  Константин Чергинский/ТАСС

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд сотрудникам посольства России в США и представительства в ООН, обвинив их в деятельности, "несовместимой со статусом дипломата". Об этом в субботу сообщила пресс-служба СБУ.

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"Служба безопасности Украины закрыла въезд на Украину 60 гражданам РФ, которые выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата",- заявили в СБУ. При этом уточняется, что запрет на въезд на Украину будет сохраняться в течение пяти лет.

Ранее, 27 марта, СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, выдворенным из Великобритании в связи с делом Сергея Скрипаля.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно- паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Между тем Германия, Канада, Польша и Франция выслали по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

Россия предприняла ответные шаги по высылке сотрудников диппредставительств. В частности, из РФ будут высланы 13 украинских дипломатов.

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