Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху приветствовал действия израильских солдат по защите границ

Международная панорама
31 марта, 22:12 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 31, марта. /ТАСС

Глава еврейского государства заявил, что Израиль действует твердо и решительно, чтобы защищать суверенитет и безопасность граждан

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© Sven Hoppe/dpa via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал в субботу действия израильских солдат по защите границ еврейского государства во время празднования Песаха. Соответствующее заявление глава кабмина сделал на следующий день после пятничных столкновений между палестинцами и израильскими силами безопасности вдоль границы с сектором Газа.

"Честь и хвала нашим солдатам, охраняющим границы государства и дающим возможность гражданам Израиля спокойно отмечать праздник (Песах - прим. ТАСС)", - заявил Нетаньяху. "Израиль действует твердо и решительно, чтобы защищать свой суверенитет и безопасность своих граждан", - добавил он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к отмечавшемуся в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным, в ходе этих стычек 16 палестинцев были убиты израильскими военными, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил субботу днем национального траура в память о погибших в пятницу палестинцах. На палестинских территориях в субботу объявлена всеобщая забастовка.

Израильтяне в пятницу начали отмечать Песах - праздник в память об исходе евреев из Египта в середине XIII века до н.э., освобождении от рабства и обретении родины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аббас, Махмуд Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство : реакция Лондона на досмотр самолета из России призвана отвлечь от провокации
2
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
3
Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре
4
Москва направила Парижу ноту со списком вопросов по делу Скрипалей
5
Биография российского бизнесмена Зиявудина Магомедова
6
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
7
Глава госстройнадзора Кузбасса, не запретив работу ТЦ, могла действовать в интересах сына
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники