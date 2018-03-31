Нетаньяху приветствовал действия израильских солдат по защите границ

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал в субботу действия израильских солдат по защите границ еврейского государства во время празднования Песаха. Соответствующее заявление глава кабмина сделал на следующий день после пятничных столкновений между палестинцами и израильскими силами безопасности вдоль границы с сектором Газа.

"Честь и хвала нашим солдатам, охраняющим границы государства и дающим возможность гражданам Израиля спокойно отмечать праздник (Песах - прим. ТАСС)", - заявил Нетаньяху. "Израиль действует твердо и решительно, чтобы защищать свой суверенитет и безопасность своих граждан", - добавил он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к отмечавшемуся в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным, в ходе этих стычек 16 палестинцев были убиты израильскими военными, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил субботу днем национального траура в память о погибших в пятницу палестинцах. На палестинских территориях в субботу объявлена всеобщая забастовка.

Израильтяне в пятницу начали отмечать Песах - праздник в память об исходе евреев из Египта в середине XIII века до н.э., освобождении от рабства и обретении родины.