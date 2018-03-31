Армия Израиля утверждает, что среди убитых в секторе Газа не менее 10 террористов

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 марта. /ТАСС/. Не менее 10 из 16 палестинцев, которые были убиты израильскими военными в пятницу в столкновениях на границе с сектором Газа, являлись террористами. Такое утверждение содержится в коммюнике, распространенном в субботу пресс-службой Армии обороны Израиля.

"По меньшей мере 10 террористов с известной историей террористической активности были убиты во время осуществления терактов во время насильственных беспорядков вдоль границы между Израилем и сектором Газа 30 марта", - говорится в документе. Военные указали, что восемь из 10 убитых арабов были активистами движения ХАМАС и его боевых крыльев, двое других принадлежали к группировкам "Исламский джихад" и "Бригады мучеников Аль-Аксы".

Десятки тысяч палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечавшемуся Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным, в ходе этих стычек 16 палестинцев были убиты израильскими военными, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов.