Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Австралии призвал находящихся в России соотечественников проявлять осторожность

Международная панорама
1 апреля, 7:22 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 1, апреля. /ТАСС

Внешнеполитическое ведомство отметило, что ему не известно о возросших трудностях для австралийцев, которые путешествуют в России

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Австралии предупредило соотечественников, уже находящихся или собирающихся отправиться в Россию, о возможных проявлениях "антизападных настроений" в связи с общим обострением отношений между Россией и странами Запада, произошедшим после инцидента с отравлением английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Смотрите также

Премьер Австралии выразил сожаление по поводу решения Москвы выслать дипломатов его страны

Посольство РФ в Лондоне предупредило российских болельщиков о росте русофобских настроений

Telegraph: британское правительство рассмотрит вариант закрытия торгпредства РФ в Лондоне

"С учетом повышенной политической напряженности вам следует учитывать возможность антизападных настроений или выпадов", - говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе австралийского МИД. "На данный момент правительству Австралии неизвестно о каких-либо возросших трудностях для путешествующих в России австралийцев, но вам необходимо внимательно следить за политической ситуацией и ситуацией в области безопасности, - предупредило ведомство. - Сохраняйте бдительность, избегайте каких-либо протестов и демонстраций, избегайте публичных комментариев развития политической ситуации".

Дело Скрипалей

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона, Вашингтон сообщил о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле. Помимо США, 25 европейских стран, Канада и Австралия также решили выслать ряд сотрудников дипмиссий РФ. МИД РФ объявил в четверг и пятницу о зеркальных мерах в отношении диппредставительств всех этих государств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Страны
Россия Австралия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Тулеев обратился к Путину с просьбой об отставке
3
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
4
Посольство: реакция Лондона на досмотр самолета из России призвана отвлечь от провокации
5
Десять лучших шуток от российских дипломатов
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники