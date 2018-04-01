МИД Австралии призвал находящихся в России соотечественников проявлять осторожность

СИДНЕЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Австралии предупредило соотечественников, уже находящихся или собирающихся отправиться в Россию, о возможных проявлениях "антизападных настроений" в связи с общим обострением отношений между Россией и странами Запада, произошедшим после инцидента с отравлением английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"С учетом повышенной политической напряженности вам следует учитывать возможность антизападных настроений или выпадов", - говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе австралийского МИД. "На данный момент правительству Австралии неизвестно о каких-либо возросших трудностях для путешествующих в России австралийцев, но вам необходимо внимательно следить за политической ситуацией и ситуацией в области безопасности, - предупредило ведомство. - Сохраняйте бдительность, избегайте каких-либо протестов и демонстраций, избегайте публичных комментариев развития политической ситуации".

Дело Скрипалей

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона, Вашингтон сообщил о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле. Помимо США, 25 европейских стран, Канада и Австралия также решили выслать ряд сотрудников дипмиссий РФ. МИД РФ объявил в четверг и пятницу о зеркальных мерах в отношении диппредставительств всех этих государств.