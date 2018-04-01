Глава МИД ФРГ: Запад нуждается в России при урегулировании конфликтов и готов к диалогу

БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул готовность Запада к диалогу с Россией, несмотря на взаимную высылку дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag он утверждал, что "из-за действий РФ в последние годы, без сомнения, было потеряно много доверия".

"Одновременно мы нуждаемся в России как в партнере, в частности, для урегулирования региональных конфликтов, разоружения, и как в важной опоре международного порядка", - считает Маас. "Поэтому мы открыты для диалога и надеемся, что удастся постепенно восстановить доверие, если и Россия со своей стороны к этому готова", - подчеркнул он.

Тем не менее, Маас отметил, что считает правильной реакцию Евросоюза на инцидент в Солсбери, которая должна была, по его мнению, стать "сигналом сплоченности".

Ранее власти Германии приняли решение выслать четырех российских дипломатов в рамках скоординированной акции западных стран после инцидента в Солсбери. Россияне обязаны покинуть республику до понедельника. В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий целого ряда государств.