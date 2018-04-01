СМИ: в Чехии считают, что россиянина Никулина могут использовать в кампании против Трампа

ПРАГА, 1 апреля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Никулин, задержанный полтора года назад в Праге по запросу Вашингтона и выданный в пятницу Соединенным Штатам, может быть использован в кампании по дискредитации президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека сообщило в воскресенье Чешское радио.

"За выдачей Никулина скрывается стремление [американской стороны] получить боеприпасы [для борьбы] против Трампа, - считает Овчачек. - В этом деле речь вообще не идет о союзнических отношениях [Чехии] с США".

В администрации главы государства, по словам Овчачека, не поддержали решение министра юстиции Чехии Роберта Пеликана выдать Никулина американцам. Ранее президент Милош Земан рекомендовал министру экстрадировать россиянина в РФ, которая также требовала его выдачи.

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали представители ФБР.

В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии и от российской стороны. На родине его обвинили в краже с помощью интернета $3450, совершенной в 2009 году. В пятницу чешское министерство юстиции официально подтвердило, что Никулин был выдан американской стороне.

В пятницу россиянин предстал перед судом в Сан-Франциско (штат Калифорния) и заявил о своей непричастности к хакерским атакам. Как сообщил ТАСС официальный представитель прокуратуры Северного округа штата Авраам Симмонс, "планируется, что он опять предстанет перед судом в понедельник [2 апреля]". Ожидается, что в этот день состоятся предварительные слушания по делу Никулина.