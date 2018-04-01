Глава МИД Испании: сотрудничество с Россией необходимо для решения глобальных кризисов

МАДРИД, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество с Россией необходимо для урегулирования ряда глобальных кризисов, в том числе в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастис Кеседо в опубликованном в воскресенье интервью газете El Mundo.

"РФ является стратегическим собеседником и [объектом] стратегической озабоченности, - утверждает глава МИД. - Некоторые ее действия не могут считаться дружественными". "Но надо быть реалистами и иметь в виду, что Россия необходима, чтобы урегулировать определенные глобальные кризисы, как, например, в Сирии, - считает министр. - Нужно иметь двойной подход - реагировать и осуждать неприемлемые действия и вести диалог для решения проблем, которые волнуют всех нас".

Дастиса Кеседо спросили о том, существует ли опасность волны атак в Европе после поражения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. "Я бы не стал говорить о волне, но существует риск из-за вернувшихся [из зон конфликтов боевиков], - отметил глава ведомства. - Поскольку ИГ терпит поражение, оно ищет, где бы обосноваться в других местах. Мы обеспокоены Ливией и зоной [африканского] Сахеля, это угроза, которую мы очень серьезно воспринимаем".

Комментируя дипломатический кризис в отношениях между Мадридом и Каракасом, Дастис Кеседо подчеркнул: "С правительством, которое не уважает права и свободы венесуэльцев и не ищет мирного и переговорного решения через выборы, честно говоря, мы не можем иметь нормальных отношений". Что касается предстоящих президентских выборов в Венесуэле, глава МИД Испании отметил, что Мадрид не ожидает многого от голосования. Министр считает, что предстоящее волеизъявление не является "прозрачным, справедливым и равноправным".

Говоря о возможном выходе США из ядерной сделки с Ираном, глава испанского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что это "поставило бы под угрозу соглашение, которое является важным вкладом в Договор о нераспространении [ядерного оружия]". Министр подчеркнул, что необходимо усилить давление, чтобы "Иран изменил свою позицию в региональном кризисе".