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Нетаньяху отверг обвинения Турции в непропорциональном применении силы в секторе Газа

Международная панорама
1 апреля, 13:34 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 1, апреля. /ТАСС

Премьер Израиля также назвал национальную Армию обороны "самой моральной армией в мире"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг в воскресенье критику со стороны Анкары в отношении действий израильской армии, предпринятых 30 марта, когда в ходе столкновений на границе с сектором Газа были убиты 16 палестинцев. МИД Турции осудил "непропорциональное применение силы" еврейским государством в палестинском анклаве во время пятничных акций протеста.

"Самая моральная армия в мире (имеется в виду Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) не будет выслушивать нотации от тех, кто в течение многих лет без разбора бомбит гражданское население", - сказал Нетаньяху, отвечая на критику турецкой стороны. "По-видимому, это то, как Анкара отмечает 1 апреля", - добавил премьер, чьи высказывания распространила его пресс-служба.

Десятки тысяч палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечавшемуся Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. Согласно последним данным, в результате этих стычек 16 палестинцев были убиты, ранения получили около 1,5 тыс. арабов.

В субботу пресс-служба армии Израиля выступила с утверждением, что среди убитых - не менее 10 боевиков палестинских вооруженных организаций. По ее данным, восемь погибших являлись активистами радикального движения ХАМАС и его боевых крыльев, двое других принадлежали к группировкам "Исламский джихад" и "Бригады мучеников Аль-Аксы".

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Турция Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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