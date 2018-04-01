СМИ: боевики группировки "Джейш аль-Ислам" направятся из Восточной Гуты на север Сирии

ТАСС, 1 апреля. Сирийская армия достигла соглашения с исламистской группировкой "Джейш аль-Ислам" о выводе ее формирований из города Дума (12 км от Дамаска) в Восточной Гуте. Как сообщил в воскресенье телеканал Syria, в соответствии с условиями капитуляции боевики сдадут военнослужащим тяжелые и средние вооружения.

Часть экстремистов в главе с полевыми командирами переместится затем на автобусах в граничащий с Турцией город Джараблус на севере Сирии, другие - из числа тех, кто пожелает остаться в Думе, - смогут воспользоваться амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах. "Джейш аль-Ислам" освободит всех находящихся у нее заложников из числа сирийских военнослужащих и мирных жителей, а также укажет места захоронения погибших солдат.

Ранее на основе договоренностей, достигнутых между российским Центром по примирению враждующих сторон и лидерами вооруженных группировок, пригороды Дамаска в Восточной Гуте покинули боевики "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам", которые переместились в провинцию Идлиб. Всего, как сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, туда направилось свыше 41 тыс. боевиков и членов их семей.

Командование ВС республики заявило в субботу об освобождении в марте от бандформирований 33 населенных пунктов в регионе Восточная Гута под Дамаском и окружении города Дума, который остается в руках "Джейш аль-Ислам".

"Победа в Восточной Гуте позволит восстановить спокойствие на подступах к сирийской столице и обеспечить безопасное сообщение с северными, центральными и прибрежными районами страны, а также откроет проезд через пустыню к иракской границе на востоке Сирии", - подчеркивалось в заявлении.