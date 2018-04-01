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Эрдоган осудил Нетаньяху за слова о преступлениях против мирных жителей сирийского Африна

Международная панорама
1 апреля, 16:25 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, апреля. /ТАСС

Презент Турции назвал заявления израильского премьера странными и абсурдными

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АНКАРА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил в воскресенье премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинившего вооруженные силы республики в преступлениях против гражданского населения в сирийском регионе Африн. Свою позицию турецкий лидер изложил в Адане во время выступления, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

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"Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время как Турция борется с террористическими группировками, Израиль осуществляет политику террора, а не борьбу с преступностью", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что "Нетаньяху должен проявлять искренность и перестать критиковать Турцию". "Иначе израильские власти не получат позитивного отклика от Анкары", - подчеркнул он.

Ранее в воскресенье Нетаньяху отверг критику со стороны Анкары в отношении действий израильской армии, предпринятых 30 марта, когда в ходе столкновений на границе с сектором Газа были убиты 16 палестинцев. МИД Турции осудил "непропорциональное применение силы" еврейским государством в палестинском анклаве во время пятничных акций протеста. По словам израильского премьера, "самая моральная армия в мире (имеется в виду Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) не будет выслушивать нотации от тех, кто в течение многих лет без разбора бомбит гражданское население".

Десятки тысяч палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечавшемуся Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. Согласно последним данным, в результате этих стычек 16 палестинцев были убиты, ранения получили около 1,5 тысячи арабов.

В субботу пресс-служба армии Израиля выступила с утверждением, что среди убитых - не менее 10 боевиков палестинских вооруженных организаций. По ее данным, восемь погибших являлись активистами радикального движения ХАМАС и его боевых крыльев, двое других принадлежали к группировкам "Исламский джихад" и "Бригады мучеников Аль-Аксы".

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Спецоперация ВС Турции в Африне
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