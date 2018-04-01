Reuters: в Сомали террористы атаковали базу Африканского союза

ТАСС, 1 апреля. Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" напали в воскресенье на базу сил Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, экстремисты атаковали базу миротворцев в населенном пункте Буломарир в 130 км к северо-западу от столицы страны Могадишо. По словам представителя сомалийской армии майора Фараха Османа, сначала многочисленные боевики подорвали два заминированных автомобиля за пределами военного объекта, а затем открыли огонь на поражение.

По информации Reuters, радикалы утверждают, что потери понесли обе стороны.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в 2004 году и одно время контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений в боях с правительственной армией и пришедшими ей на помощь войсками других африканских государств и США.