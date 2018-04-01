Берни Сандерс считает, что РФ должна оставаться частью мирного урегулирования в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Россия должна оставаться неотъемлемой частью процесса мирного урегулирования в Сирии. Об этом в воскресенье в эфире телекомпании CNN заявил независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, являвшийся главным соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов в 2016 году.

Его попросили прокомментировать слова Дональда Трампа о возможности скорого вывода американских войск из Сирии. "Я считаю, что нам (американцам - здесь и далее прим. ТАСС) совершенно не нужно ввязываться в гражданскую войну в Сирии, которая несет беды и разрушения всему региону. Однако я не уверен, что он (Трамп) сумеет вывести их (войска) оттуда прямо завтра", - подчеркнул сенатор, который в 2013-2015 годах возглавлял комитет верхней палаты Конгресса по делам ветеранов.

"Нам (США) следует взаимодействовать с союзниками в [ближневосточном] регионе, делать все возможное для достижения мира в Сирии. Мы должны также сделать все возможное, чтобы Россия оставалась частью этого процесса", - отметил он. "Совершенно не хотелось бы, чтобы Америка увязла в очередной нескончаемой и кровопролитной гражданской войне", - добавил Сандерс.

В четверг Трамп, выступая в городе Ричфилд (штат Огайо), заявил, что США могут "очень скоро" уйти из арабской страны. По его словам, настала пора, когда о Сирии должны позаботиться "другие люди". Президент пообещал, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) полностью оставит всю занятую ею территорию.

Слова Трампа об уходе из Сирии противоречат прошлым заявлениям американской администрации на данную тему. Так, в январе этого года вице-президент Майкл Пенс утверждал, что США "привержены присутствию в Сирии", причем не только с целью разгрома ИГ, "но и для сдерживания враждебного влияния Ирана". Рекс Тиллерсон до отставки с поста госсекретаря указывал, что хотя Вашингтон в первую очередь намерен уничтожить террористов в арабской республике, присутствие там США должно стать стабилизирующим фактором, способствующим женевскому переговорному процессу, который проводится под эгидой ООН.