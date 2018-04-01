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Минобороны Израиля пообещало ужесточить реакцию на беспорядки на границе с сектором Газа

Международная панорама
1 апреля, 17:32 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 1, апреля. /ТАСС

Глава израильского военного ведомства Авигдор Либерман отметил, что ЦАХАЛ следует политике жесткого ответа на любую агрессию

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал более жесткую реакцию в случае возобновления беспорядков на границе с сектором Газа. Его слова распространила в воскресенье пресс-служба возглавляемой им партии "Наш дом-Израиль".

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"Если беспорядки возобновятся, мы будем действовать еще жестче", - заявил Либерман, комментируя убийство израильскими военными по меньшей мере 16 палестинцев в столкновениях, которые начались в ходе массовой акции протеста в пятницу в восточной части сектора Газа на границе с Израилем. "Солдаты ЦАХАЛ (израильская аббревиатура для Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) действовали в соответствии с приказом, их задача - защищать граждан Израиля и границы государства, они ее четко выполнили", - продолжил глава минобороны. "ЦАХАЛ следует политике жесткого ответа на любую агрессию", - добавил он.

Либерман подтвердил, что Армия обороны Израиля "не будет сотрудничать ни с какой следственной комиссией". "Пусть расследуют убийства полумиллиона человек в Сирии и десятков тысяч в Ливии, Судане и Йемене", - добавил он. Ранее в субботу Либерман раскритиковал призывы ЕС к созданию комиссии по расследованию пятничных столкновений на границе с сектором Газа, назвав их "абсурдными".

Десятки тысяч палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечавшемуся Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным, в ходе этих стычек 16 палестинцев были убиты израильскими военными, ранения получили около 1,5 тыс. арабов.

В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля выступила с утверждением, что среди убитых арабов - не менее 10 боевиков палестинских вооруженных группировок. По данным военного ведомства, восемь из погибших являлись активистами радикального палестинского движения ХАМАС и его боевых крыльев, двое других принадлежали к группировкам "Исламский джихад" и "Бригады мучеников Аль-Аксы".

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