СМИ: два чиновника погибли в Сомали при атаке террористов "Аш-Шабаб"

ТАСС, 1 апреля. По меньшей мере два чиновника стали жертвами атаки террористов группировки "Аш-Шабаб" в столице Сомали. Об этом сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По его информации, нападение было совершено в субботу вечером. Погибшие работали в районной администрации в регионе Банадир, центром которого является Могадишо. Как добавили в правоохранительных органах, боевикам удалось скрыться, на данный момент полиция занимается их поиском.

Ранее в воскресенье террористы предприняли попытку нападения на базу сил Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в населенном пункте Буломарир в 130 км к юго- западу от столицы. Как отмечало агентство Reuters, сначала многочисленные боевики подорвали два заминированных автомобиля за пределами военного объекта, а затем открыли огонь на поражение. Атака представителей "Аш-Шабаб" была отражена, добавляет Синьхуа.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в 2004 году и одно время контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений в боях с правительственной армией и пришедшими ей на помощь войсками других африканских государств и США.