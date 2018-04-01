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СМИ: Ким Чен Ын с супругой посетили концерт южнокорейской труппы в Пхеньяне

Международная панорама
1 апреля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

По информации агентства Yonhap, на мероприятии также присутствовала родная сестра лидера КНДР

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ТАСС, 1 апреля. Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой посетили в воскресенье выступление южнокорейской художественной труппы в Пхеньяне. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея.

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По его информации, в концерте принимали участие 160 артистов, а также 11 южнокорейских поп-музыкантов. На мероприятии присутствовали помимо лидера КНДР его родная сестра Ким Ё Чжон, а также председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам.

Как отмечает Ренхап, Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, посетившим выступление художественной труппы из соседней республики. Однако его появление там было вполне ожидаемо, поскольку президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее в феврале посетил представление труппы КНДР, проведенное в честь зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Ким Чен Ын заявил, что следует чаще проводить культурные мероприятия, объединяющие Север и Юг, отметив, что осенью в Сеуле должно состоятся еще одно подобное событие.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
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