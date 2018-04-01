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Американский сенатор Грэм признал, что санкции США против России не срабатывают

Международная панорама
1 апреля, 20:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, апреля. /ТАСС

В качестве выхода из создавшегося положения Линдси Грэм предложил найти замену поставкам российских энергоносителей в Европу

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НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Введенные США санкции против России не дают желаемого результата, Вашингтону остается идти по пути экономической изоляции Москвы, как это было во времена 40-го президента США Рональда Рейгана в 1980-е. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала Fox News сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который входит в состав комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил.

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Его попросили прокомментировать решение о выдворении российских дипломатов из Соединенных Штатов и ответить на вопрос, не лучше ли будет провести встречу президентов США и России. "Я считаю, что проблема состоит в том, что Россия отбивается от рук. Что бы мы ни предпринимали, все не срабатывает, а президент [Дональд Трамп] по каким-то причинам испытывает трудности с тем, чтобы дать отпор непосредственно" руководству РФ, заметил Грэм.

В качестве выхода из создавшегося положения сенатор предложил найти замену поставкам российских энергоносителей в Европу. "Я предлагаю экономическую изоляцию России, их экономика базируется на нефти и газе. Они не протянут долго без потребителей", - полагает Грэм. "На месте Трампа я бы попытался отрезать Россию от Германии, Франции и остальных потребителей ее нефти и газа, обеспечив им альтернативные источники вне России", - пояснил законодатель.

Он привел в пример политику Рейгана в отношении СССР в 1980-е. "Я могу сказать вам, что сделал Рональд Рейган. Каждый раз, когда русские пытались развивать свои военные технологии, мы старались на шаг опередить их. Каждый раз, когда они начинали отбиваться от рук по всему миру, Рейган наносил ответный удар", - сказал Грэм.

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