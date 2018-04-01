Джон Салливан официально стал временно исполняющим обязанности госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в воскресенье официально стал временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента. Это место он будет занимать до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео новым главой американской дипломатии.

Прежний ее шеф Рекс Тиллерсон был отправлен президентом Дональдом Трампом в отставку 13 марта. Тогда же глава государства выдвинул на этот пост Помпео. Слушания о его назначении, как ожидается, пройдут в апреле в сенатском комитете по иностранным делам. Если комитет поддержит данную кандидатуру, после за нее должна будет проголосовать вся верхняя палата Конгресса.

"Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан - опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение среди своих коллег и в Белом доме. После того, как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения", - написала в воскресенье в Twitter начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, также исполняющая обязанности замгоссекретаря по публичной дипломатии.

Deputy Secretary John Sullivan is an experienced leader who has earned the trust and respect of his colleagues and the @WhiteHouse. As he assumes the title of Acting Secretary of State today, @StateDept will be in steady hands as Mike Pompeo moves through the nomination process. — Heather Nauert (@statedeptspox) April 1, 2018

В ночь на субботу с главной страницы сайта внешнеполитического ведомства США пропали упоминания о Тиллерсоне как о госсекретаре США, а также ссылка на его персональный раздел. Вместо этого в верхней строке сайта под эмблемой Госдепартамента появился ссылка на вкладку под названием "госсекретарь".

По ней можно перейти на страницу, где опубликована фотография Салливана, подписывающего в окружении своей семьи бумаги о назначении на пост первого замгоссекретаря 9 июня 2017 года. На короткое время с сайта пропала ссылка на биографию Тиллерсона как бывшего госсекретаря, но ее быстро вернули.