СМИ: бывший диктатор Гватемалы Эфраин Риос Монтт умер на 92-м году жизни

ТАСС, 1 апреля. Диктатор Гватемалы в 1982-1983 годы Эфраин Риос Монтт скончался в воскресенье в собственном доме в возрасте 91 года. Об этом заявил адвокат его семьи Луис Росалес, сообщила газета Prensa Libre.

"Он умер дома, окруженный любовью, в здоровом сознании", - сказал Росалес. Родственники покойного пока не решили, где и когда пройдут его похороны.

Генерал Риос Монтт пришел к власти в 1982 году в результате военного переворота и был свергнут в ходе очередного путча спустя полтора года. За время его руководства страной армия провела серию карательных операций против населения, преимущественно индейского, которое уничтожалось целыми деревнями. Жертвами чисток, согласно оценкам правозащитных организаций, стали тысячи человек.

Для борьбы с объединившимися силами повстанцев в стране было введено военное положение, репрессиям подвергались все, кто симпатизировал партизанам. В 1983 году правительство Риоса Монтта было свергнуто тогдашним министром обороны Гватемалы Оскаром Умберто Мехиа Викторесом.

Суд первой инстанции 10 мая 2013 года приговорил Риоса Монтта к 80 годам лишения свободы за геноцид и преступления против человечности. 21 мая того же года Конституционный суд Гватемалы аннулировал этот вердикт.

Новое судебное производство началось в 2015 году, однако в ноябре 2016 года было прекращено. Судья Клодетт Домингес признала недееспособным пожилого генерала в отставке из-за психического расстройства. Ранее у Риоса Монтта была диагностирована сосудистая деменция - необратимое ухудшение интеллектуальных способностей, вызванное заболеваниями сосудов головного мозга.