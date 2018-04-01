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СМИ: более 1 тыс. боевиков и членов их семей покинули город Дума в Восточной Гуте

Международная панорама
1 апреля, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Участники вооруженных формирований воспользовались гуманитарным коридором у лагеря беженцев Эль-Вафидин

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ТАСС, 1 апреля. Колонна из 24 автобусов с членами вооруженной группировки "Фейлак ар-Рахман" и их родственниками (всего 1146 человек) выдвинулась в воскресенье из города Дума в Восточной Гуте в направлении провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.

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По его информации, боевики и их семьи воспользовались гуманитарным коридором у лагеря беженцев Эль-Вафидин. Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что с воскресенья этот гумкоридор открыт не только для мирных жителей, покидающих населенный пункт Дума, но и для боевиков незаконных вооруженных формирований с членами их семей.

"Фейлак ар-Рахман" завершил на этой неделе вывод своих боевиков из пригородов сирийской столицы Джоубар, Замалька, Айн-Терма и Эрбин. Как сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, свыше 41 тыс. боевиков и членов их семей покинули эти населенные пункты, переместившись в провинцию Идлиб.

Командование ВС республики заявило в субботу об освобождении за март от бандформирований 33 населенных пунктов в регионе Восточная Гута под Дамаском и окружении города Дума. В этом форпосте вооруженной оппозиции находятся боевики из радикальной исламистской группировки "Джейш аль-Ислам". Начальник российского Центра по примирению сообщил в воскресенье о том, что достигнута предварительная договоренность о выводе экстремистов "Джейш аль-Ислам" из Восточной Гуты.

По сведениям агентства SANA, в соответствии с условиями капитуляции боевики сдадут сирийской армии тяжелые и средние вооружения. Часть террористов в главе с полевыми командирами переместится на автобусах в пограничный с Турцией город Джараблус на севере Сирии. Другие (из числа тех, кто пожелает остаться в Думе) смогут воспользоваться амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах.

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