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Франция попросила Израиль сдержанно реагировать на беспорядки у границы Газы

Международная панорама
2 апреля, 1:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В МИД Франции также подчеркнули важность возобновления переговоров о примирении сторон

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ТАСС, 2 апреля. Французские власти выразили глубокую обеспокоенность недавними беспорядками на границе сектора Газа и Израиля и попросили власти еврейского государства реагировать на них с максимальной сдержанностью. Об этом сообщается в коммюнике, распространенном в воскресенье вечером пресс-службой министерства по делам Европы и иностранных дел Франции.

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"Франция напоминает израильским властям об обязанности защищать гражданских лиц и просит их действовать с максимальной сдержанностью. Франция также напоминает о праве палестинцев на мирную демонстрацию", - говорится в тексте.

В МИД еще раз подчеркнули важность возобновления переговоров о примирении сторон и необходимость положить конец гуманитарному кризису в секторе Газа. "Это подразумевает завершение блокады и снятие ограничительных мер, а также надежные гарантии безопасности для Израиля", - добавили в ведомстве.

Десятки тысячи палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечаемому Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими военными и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере 16 палестинцев погибли, ранения получили не менее 1,4 тысячи арабов.

В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что среди убитых арабов - не менее 10 боевиков палестинских вооруженных группировок. По данным военного ведомства, восемь погибших являлись активистами радикального палестинского движения ХАМАС и его боевых крыльев, двое других принадлежали к группировкам "Исламский джихад" и "Бригады мучеников Аль-Аксы".

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