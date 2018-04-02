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Состояние Абэ составляет чуть меньше $1 млн

Международная панорама
2 апреля, 5:58 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 2, апреля. /ТАСС

Среднее состояние депутата нижней палаты парламента Японии составляет $282 тыс.

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Синдзо Абэ

Синдзо Абэ

© AP Photo/Jae C. Hong

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Личный капитал премьер-министра Японии Синдзо Абэ составляет чуть меньше 104 млн иен (почти $980 тыс. по текущему курсу). Об этом говорится в распространенном в понедельник официальном докладе нижней палаты парламента об имуществе ее депутатов. В него включают вклады в банках, недвижимость, ценные бумаги, сообщает общественное телевидение NHK.

Состояние премьера Абэ стало чуть меньше по сравнению с отчетом за 2015 год, когда оно составляло 105,3 млн иен. Это связано с изменением оценки принадлежащей ему недвижимости. Тем не менее Абэ, который возглавляет правящую Либерально-демократическую партию, опережает по размеру состояния лидеров других партий, представленных в парламенте.

В целом среднее состояние депутата ключевой нижней палаты парламента Японии составляет сейчас чуть меньше 30 млн иен ($282 тыс.). Это самый скромный показатель с 1993 года, когда стала публиковаться такая статистика.

Самыми большими состояниями, согласно отчету, обладают депутаты от правящей Либерально-демократической партии Японии - в среднем у них оно составляет 37,4 млн иен - примерно $352 тыс.

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Персоны
Абэ, Синдзо
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