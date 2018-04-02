Кабмин Японии: учения Южной Кореи и США важны как сдерживающая сила в регионе

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Япония выражает поддержку проведению совместных военных учений Южной Кореи и США, которые продлятся до конца апреля, поскольку считает их важной сдерживающей силой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Совместные учения Южной Кореи и США, также как и стратегическое взаимодействие этих стран в трехстороннем формате с Японией, является важной сдерживающей силой. Наша страна высоко оценивает проведение таких учений, поскольку мы поддерживаем точку зрения о необходимости оказания максимального давления на Северную Корею", - сказал он.

Республика Корея и США приступили 1 апреля к проведению масштабных совместных военных маневров Foal Eagle, которые ранее были отложены из-за зимней Олимпиады и Паралимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. В них, как ожидается, будет задействовано около 11,5 тыс. американских и 290 тыс. южнокорейских военнослужащих, отряд кораблей ВМС США во главе с универсальным десантным кораблем Wasp, истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Масштаб и продолжительность маневров при этом были сокращены по сравнению с прошлым годом. Тогда они длились около двух месяцев, и США задействовали свои стратегические вооружения, включая ракетные подводные лодки и атомный авианосец USS Carl Vinson.

Во второй половине апреля Южная Корея и США также проведут командно-штабные учения Key Resolve, в которых примут участие около 12,2 тыс. американских и 10 тыс. южнокорейских военнослужащих. Пхеньян обычно решительно выступает против проведения ежегодных южнокорейско-американских маневров, считая их подготовкой к потенциальному вторжению на территорию КНДР. В то же время лидер страны Ким Чен Ын сказал членам южнокорейской делегации во время встречи в начале этого месяца в Пхеньяне, что понимает позицию Сеула и невозможность приостановить данные маневры или отложить их на более поздний срок.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. В феврале представители КНДР приняли участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Южной Корее. В конце апреля планируется провести встречу лидеров двух стран.