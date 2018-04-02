Абэ посетит США с 17 по 20 апреля и обсудит с Трампом проблему КНДР

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с 17 по 20 апреля совершит визит в США и проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщило в понедельник агентство Kyodo, об этом глава правительства заявил в ходе заседания комиссии по взаимодействию между правящей Либерально-демократической партией и кабинетом министров страны.

Отмечается, что в ходе встречи Абэ "намерен лично попросить Трампа поднять вопрос похищенных [северокорейской разведкой] японских граждан в случае организации саммита лидеров США и Северной Кореи".

Комментируя предстоящую поездку японского премьера, генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга отметил, что стороны рассчитывают обсудить проблему ракетной и ядерной программ КНДР. Также в центре внимания встречи, по его словам, будут вопросы свободной торговли, поскольку с конца марта США повысили ввозные пошлины на сталь и алюминий, которые распространяются и на продукцию японских компаний.

Договоренность о визите Абэ в США была достигнута в марте по итогам его телефонного разговора с Трампом. Он состоялся вскоре после того, как было объявлено о том, что президент США до мая текущего года готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Тема похищения японских граждан северокорейской разведкой является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.