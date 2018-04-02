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СМИ: Франция направила 50 военных в сирийский Манбидж

Международная панорама
2 апреля, 8:55 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, апреля. /ТАСС

Официального подтверждения этой информации не поступало

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АНКАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Франция направила 50 офицеров в сирийский город Манбидж. Об этом сообщает в понедельник газета Yeni Safak.

По ее данным, французские военнослужащие отправились в этот город в пятницу на четырех самолетах. При этом издание отмечает, что офицеры могут быть направлены в Манбидж как с разных баз, находящихся в Сирии, так и из-за рубежа. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В конце марта газета Le Parisien со ссылкой на курдского представителя сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон на состоявшейся 29 марта встрече с делегацией представителей арабского и курдского населения заверил руководство "Сил демократической Сирии" (СДС), что направит в Манбидж специальные силы республики, чтобы остановить продвижение турецкой армии в регионе. Президент, как писала газета, высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между СДС и Турцией. На следующий день, 30 марта, МИД Франции заявил, что Париж не планирует проводить самостоятельную военную операцию на севере Сирии.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил 31 марта, что возможная отправка французского воинского контингента в Сирию для помощи курдским формированиям может быть расценена как попытка оккупации сирийской земли.

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Макрон, Эмманюэль
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