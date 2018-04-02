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Президент Латвии утвердил реформу по переводу русских школ на латышский язык

Международная панорама
2 апреля, 8:58 UTC+3 РИГА РИГА 2, апреля. /ТАСС

По словам Раймондса Вейониса, обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии

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Президент Латвии Раймондс Вейонис

Президент Латвии Раймондс Вейонис

© AP Photo/Mindaugas Kulbis

РИГА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил в понедельник реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство", - указывает Вейонис.

Президент Латвии отмечает, что у детей по-прежнему будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многосторонне развивать свою личность.

Министерство образования и науки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, а Сейм (парламент) в трех чтениях утвердил реформу, согласно которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. В 2004 году в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.

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Персоны
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