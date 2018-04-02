Лукашенко заявил, что перед Союзным государством стоят новые масштабные цели

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что современные реалии ставят перед Союзным государством новые масштабные цели. Об этом он заявил в поздравлении, направленном президенту России Владимиру Путину по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, сообщает в понедельник пресс-служба Лукашенко.

"Реалии современности ставят перед государствами новые масштабные цели, убежден, что с помощью согласованной стратегии мы сможем осуществить намеченные проекты и продолжим плодотворную работу во имя процветания двух стран", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, за годы совместного строительства страны достигли значительных результатов, эффективно решая ключевые задачи двустороннего сотрудничества. "Сегодня Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства", - говорится в поздравлении.

В своем обращении глава белорусского государства отметил "огромный потенциал белорусско-российского сотрудничества". "На международной арене мы выступаем консолидировано, внося весомый вклад в обеспечение мира и безопасности, - отметил Лукашенко. - Последовательно и результативно укрепляем обороноспособность наших стран, объединяя усилия перед лицом современных вызовов и угроз". По его словам, союзнические отношения между двумя странами способствуют расширению взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и единых социальных гарантий для граждан.

Президент подчеркнул, что для реализации в полной мере потенциала сотрудничества необходимо "неукоснительно соблюдать договоренности, сохраняя и развивая наши достижения и общее наследие".

Приоритетными направлениями долгосрочного союзного строительства он назвал инновационные и наукоемкие разработки, которые необходимо внедрять во все сферы жизни. "Союзное государство - это наше достояние, позволяющее двум братским народам жить одной семьей в мире и согласии, - заключил Лукашенко. - Уверен, что воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории".