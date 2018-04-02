Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко заявил, что перед Союзным государством стоят новые масштабные цели

Международная панорама
2 апреля, 9:19 UTC+3 МИНСК МИНСК 2, апреля. /ТАСС

Президент Белоруссии подчеркнул также, что Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что современные реалии ставят перед Союзным государством новые масштабные цели. Об этом он заявил в поздравлении, направленном президенту России Владимиру Путину по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, сообщает в понедельник пресс-служба Лукашенко.

"Реалии современности ставят перед государствами новые масштабные цели, убежден, что с помощью согласованной стратегии мы сможем осуществить намеченные проекты и продолжим плодотворную работу во имя процветания двух стран", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, за годы совместного строительства страны достигли значительных результатов, эффективно решая ключевые задачи двустороннего сотрудничества. "Сегодня Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства", - говорится в поздравлении.

В своем обращении глава белорусского государства отметил "огромный потенциал белорусско-российского сотрудничества". "На международной арене мы выступаем консолидировано, внося весомый вклад в обеспечение мира и безопасности, - отметил Лукашенко. - Последовательно и результативно укрепляем обороноспособность наших стран, объединяя усилия перед лицом современных вызовов и угроз". По его словам, союзнические отношения между двумя странами способствуют расширению взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и единых социальных гарантий для граждан.

Президент подчеркнул, что для реализации в полной мере потенциала сотрудничества необходимо "неукоснительно соблюдать договоренности, сохраняя и развивая наши достижения и общее наследие".

Приоритетными направлениями долгосрочного союзного строительства он назвал инновационные и наукоемкие разработки, которые необходимо внедрять во все сферы жизни. "Союзное государство - это наше достояние, позволяющее двум братским народам жить одной семьей в мире и согласии, - заключил Лукашенко. - Уверен, что воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
3
Фраттини: Рим совершил двойную ошибку, выслав дипломатов РФ в связи с делом Скрипалей
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
6
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
7
МИД КНР: падение космической станции "Тяньгун-1" не привело к разрушениям на Земле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники