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Сеул приветствует посещение Ким Чен Ыном концерта южнокорейских артистов

Международная панорама
2 апреля, 11:29 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 2, апреля. /ТАСС

Представитель министерства объединения Пэк Тхэ Хён заявил, что присутствие лидера КНДР на концерте свидетельствует о хорошей атмосфере в межкорейских отношениях

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СЕУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Республика Корея приветствует посещение лидером КНДР Ким Чен Ыном концерта южнокорейских артистов в Пхеньяне. Об этом заявил в понедельник в Сеуле представитель министерства объединения Пэк Тхэ Хён.

Экспертное мнение

Автор: ВАРИВОДА Станислав Варивода
Станислав

Большая игра Ким Чен Ына: что стоит за потеплением в отношениях Пхеньяна и Сеула

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"Присутствие Ким Чен Ына на концерте свидетельствует о хорошей атмосфере в межкорейских отношениях, которая способствует успешному проведению предстоящего 27 апреля саммита лидеров Севера и Юга", - отметил он.

В то же время представитель министерства проинформировал, что южнокорейская сторона была вынуждена выразить протест КНДР по поводу ограничения доступа журналистов на концерт в Пхеньяне. По его словам, в КНДР уже выразили готовность оказать репортерам максимальное содействие в их работе.

Журналисты, прибывшие в КНДР для освещения выступлений 160 южнокорейских артистов, не были допущены на концерт, состоявшийся в воскресенье в Восточнопхеньянском Большом театре. Охрана Ким Чен Ына пропустила в зал лишь одного телеоператора, остальные работники СМИ были вынуждены смотреть трансляцию выступлений по телевизору в гримерке театра.

Извинения КНДР

Заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль впоследствии принес извинения южнокорейским журналистам за ограничения в освещении концерта. "Мы обязаны обеспечить репортерам с Юга удобные условия для написания репортажей и организации съемок. Было неправильным создавать помехи этому процессу", - приводит агентство слова Ким Ён Чхоля, которые он произнес в ходе встречи с южнокорейскими журналистами в Пхеньяне.

"От лица властей КНДР приношу извинения и прошу понимания", - добавил чиновник, курирующий межкорейские отношения. По его словам, недоразумение связано с несогласованностью действий организаторов мероприятия и охраной Ким Чен Ына.

Первое выступление с 2005 года

В концерте принимали участие певец Чо Ён Пхиль, группа Red Velvet и бывшая участница группы "Сонё сидэ" по имени Сохён. На мероприятии вместе с Ким Чен Ыном присутствовала его супруга Ли Соль Чжу, родная сестра Ким Ё Чжон, а также председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам.

Это первая поездка южнокорейских артистов в КНДР с 2005 года. Второй их концерт пройдет 3 апреля во Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна, вмещающем 12 тыс. зрителей.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. В феврале представители КНДР приняли участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Южной Корее. В конце апреля планируется провести встречу лидеров двух стран.

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