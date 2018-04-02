СМИ: вердикт по делу экс-президента Республики Корея Пак Кын Хе будет вынесен 6 апреля

СЕУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Вердикт суда по 20 пунктам обвинений, предъявленным бывшему президенту Республики Корея Пак Кын Хе, будет оглашен 6 апреля. Об этом сообщил в понедельник телеканалу KBS информированный правительственный источник.

"Решение суда первой инстанции по делу Пак Кын Хе будет вынесено 6 апреля", - отмечает телеканал, напоминая, что судебное разбирательство в отношении экс-президента началось 354 дня назад.

По данным КBS, учитывая резонанс и общественную важность данного дела, не исключено, что оглашение приговора пройдет в прямом телевизионном эфире. В то же время в сообщении отмечается, что сама Пак Кын Хе вряд ли будет в это время присутствовать в зале суда, о чем ранее заявляли ее адвокаты.

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги по имени Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет последняя была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

Утверждалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум находилась в курсе происходящего. В начале 2017 года Пак Кын Хе была отправлена в отставку в результате импичмента.

В феврале 2018 года суд признал Чхве Сун Силь виновной по обвинениям в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении властью и приговорил к 20 годам тюрьмы. Она должна выплатить штраф в размере $16,6 млн.