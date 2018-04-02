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СМИ: первая группа боевиков "Джейш аль-Ислам" покинула город Дума в Восточной Гуте

Международная панорама
2 апреля, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По информации Al Ekhbariya, первая группа боевиков с семьями выехала по гуманитарному коридору у лагеря беженцев Эль-Вафидин к пункту проверки

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ТАСС, 2 апреля. Автобусы с членами вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" начали покидать в понедельник город Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщила сирийская правительственная телестанция Al Ekhbariya.

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По ее информации, первая группа боевиков с семьями выехала по гуманитарному коридору у лагеря беженцев Эль-Вафидин к пункту проверки. Автобусы затем направятся к месту сбора на шоссе Дамаск - Хомс, чтобы выехать во второй половине дня колонной в пограничный с Турцией город Джараблус на севере Сирии. По сведениям телестанции, дорога туда займет 9 часов.

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко ранее сообщил, что с воскресенья гумкоридор Эль-Вафидин "открыт не только для мирных жителей, покидающих населенный пункт Дума, но и для боевиков незаконных вооруженных формирований с членами их семей".

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