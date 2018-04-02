ХАМАС призвал ЛАГ обратиться в международный суд для уголовного преследования Израиля

КАИР, 2 апреля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС, под административным контролем которого находится оккупированный сектор Газа, обратилось в Лигу арабских государств (ЛАГ) с просьбой направить запрос в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге для начала судебного разбирательства по поводу агрессивных действий Израиля по отношению к палестинскому народу. Об этом в понедельник в своей электронной версии сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа", цитируя специальное заявление ХАМАС.

"Палестинское движение обратилось в Лигу с просьбой направить в МУС запрос об уголовном разбирательстве преступлений оккупационных властей и руководства страны [Израиля], совершаемых против палестинского народа", - указывается в заявлении. Эту просьбу палестинцев в ходе телефонного разговора передал генеральному секретарю ЛАГ Ахмеду Абу аль-Гейту глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Также отмечается, что Хания призвал ЛАГ выступить с инициативой о создании международной комиссии для расследования недавних преступлений израильских военных в День земли, "принимая во внимание тот факт, что США использовали в Совете Безопасности ООН право вето и заблокировали резолюцию, осуждающую насилие Израиля на палестинских землях".

ЛАГ созывает 3 апреля экстренное заседание Совета Лиги на уровне постоянных представителей этой межарабской организации для обсуждения ситуации в секторе Газа. С запросом о проведении этой встречи обратилась Палестина. Ее поддержали Египет, Кувейт и Иордания.

В минувшую пятницу десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, 18 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе стычек, ранения получили не менее 1,4 тысячи арабов.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, Днем национального траура в память о палестинцах, погибших во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа.

30 марта палестинцы отмечают День земли в память о событиях 1976 года, когда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам. Эти действия привели к массовым демонстрациям, всеобщей забастовке на всех оккупированных территориях. Тогда в столкновениях с полицией были убиты шесть палестинцев, десятки получили ранения, сотни арабов были помещены за решетку.