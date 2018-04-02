Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Турции выдали ордер на арест Гюлена по обвинению в причастности к убийству Карлова

Международная панорама
2 апреля, 15:16 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, апреля. /ТАСС

По данным телеканала HABERTÜRK, именно Гюлен отдал приказ убить российского посла

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Турецкий суд выдал ордер на арест восьми членов "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), в том числе ее главаря Фетхуллаха Гюлена, по обвинению в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщил в понедельник телеканал HABERTÜRK.

По его данным, именно Гюлен отдал приказ на убийство Карлова.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

19 декабря 2017 года газета Sabah со ссылкой на официальное заявление турецкой прокуратуры сообщила, что убийца российского дипломата был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. По данным следствия, последний был знаком с убийцей Карлова, на его телефон поступала вся информация. Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года Гюлена и возглавляемую им ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гюлен, Фетхуллах Карлов, Андрей Геннадьевич
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
Страны
США Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Актер сериала "Последний из Магикян" осужден на 22 года за изготовление детского порно
4
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
МЧС России восстановило хронологию первоначальных действий пожарных в ТЦ в Кемерове
7
На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело убитого полицейского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости