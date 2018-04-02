СМИ: в Турции выдали ордер на арест Гюлена по обвинению в причастности к убийству Карлова

АНКАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Турецкий суд выдал ордер на арест восьми членов "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), в том числе ее главаря Фетхуллаха Гюлена, по обвинению в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщил в понедельник телеканал HABERTÜRK.

По его данным, именно Гюлен отдал приказ на убийство Карлова.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

19 декабря 2017 года газета Sabah со ссылкой на официальное заявление турецкой прокуратуры сообщила, что убийца российского дипломата был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. По данным следствия, последний был знаком с убийцей Карлова, на его телефон поступала вся информация. Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года Гюлена и возглавляемую им ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.