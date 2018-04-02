Бангладеш просит Россию помочь в возвращении домой рохинджа, бежавших из Мьянмы

ТАСС, 2 апреля. Глава МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым пригласил Россию принять участие в работе по возвращению беженцев-рохинджа из Мьянмы.

"У беженцев будет возможность вернуться только тогда, когда будут созданы необходимые условия. У них должны быть дома, инфраструктура, этот вопрос предстоит разрешить, - сказал министр в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи. - Индия, Китай, Япония, Индонезия выразили готовность оказать помощь в строительстве инфраструктуры - школ, больниц, дорог - для беженцев. Мы попросили Россию рассмотреть возможность внести вклад в эту работу".

"Бангладеш - одна из самых густонаселенных стран в мире, поэтому мы не можем брать на себя дополнительную нагрузку, нам сложно разместить этот приток людей. Мы не приветствуем такой настрой и надеемся, что все беженцы вернутся, - добавил министр. - В 1991-1992 годах четверть миллиона беженцев прибыла в нашу страну, было соглашение об их возвращении, большая часть вернулась в Мьянму. Мы надеемся, что это произойдет и сейчас, Мьянма согласилась принять их обратно".