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Бангладеш просит Россию помочь в возвращении домой рохинджа, бежавших из Мьянмы

Международная панорама
2 апреля, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Ранее Индия, Китай, Япония и Индонезия выразили готовность оказать помощь в строительстве школ, больниц и дорог для беженцев

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ТАСС, 2 апреля. Глава МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым пригласил Россию принять участие в работе по возвращению беженцев-рохинджа из Мьянмы.

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"У беженцев будет возможность вернуться только тогда, когда будут созданы необходимые условия. У них должны быть дома, инфраструктура, этот вопрос предстоит разрешить, - сказал министр в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи. - Индия, Китай, Япония, Индонезия выразили готовность оказать помощь в строительстве инфраструктуры - школ, больниц, дорог - для беженцев. Мы попросили Россию рассмотреть возможность внести вклад в эту работу".

"Бангладеш - одна из самых густонаселенных стран в мире, поэтому мы не можем брать на себя дополнительную нагрузку, нам сложно разместить этот приток людей. Мы не приветствуем такой настрой и надеемся, что все беженцы вернутся, - добавил министр. - В 1991-1992 годах четверть миллиона беженцев прибыла в нашу страну, было соглашение об их возвращении, большая часть вернулась в Мьянму. Мы надеемся, что это произойдет и сейчас, Мьянма согласилась принять их обратно".

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