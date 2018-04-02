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Трамп и Абэ 17-18 апреля обсудят ситуацию вокруг КНДР

Международная панорама
2 апреля, 15:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, апреля. /ТАСС

Встреча пройдет в поместье президента США во Флориде Mar-a-Lago

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ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят кампанию по оказанию максимального давления на власти КНДР во время встречи в поместье американского лидера Mar-a-Lago в Палм-Бич (штат Флорида) 17-18 апреля. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Mar-a-Lago 17-18 апреля 2018 года... Два лидера обсудят международную кампанию по оказанию максимального давления на Северную Корею в преддверии запланированной встречи президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", - говорится в документе.

Политики также "изучат пути расширения справедливых и взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей между Соединенными Штатами и Японией".

Ранее, по данным агентства Kyodo, Абэ рассказал о своем намерении совершить визит в США с 17 по 20 апреля. Отмечается, что в ходе встречи премьер "намерен лично попросить Трампа поднять вопрос похищенных [северокорейской разведкой] японских граждан в случае организации саммита лидеров США и Северной Кореи". Комментируя предстоящую поездку японского премьера, генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга отметил, что стороны рассчитывают обсудить проблему ракетной и ядерной программ КНДР. Также в центре внимания встречи, по его словам, будут вопросы свободной торговли, поскольку с конца марта США повысили ввозные пошлины на сталь и алюминий, которые распространяются и на продукцию японских компаний.

Договоренность о визите Абэ в США была достигнута в марте по итогам его телефонного разговора с Трампом. Он состоялся вскоре после того, как было объявлено о том, что американский лидер до мая текущего года готов встретиться с Ким Чен Ыном.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Страны
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