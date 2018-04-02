СМИ: сирийские власти объявили о начале возвращения жителей в город Хараста под Дамаском

ТАСС, 2 апреля. Жители освобожденного от бандформирований города Хараста в 8 км от Дамаска получили возможность вернуться в свои дома. Об этом, как сообщило в понедельник агентство SANA, объявил губернатор столичной провинции Аля Ибрагим. По его словам, "сирийские власти прилагают сейчас усилия по скорейшей нормализации жизни в Харасте и других районах Восточной Гуты, которые находились под контролем боевиков".

Ибрагим отметил также приоритетное значение, которое имеет восстановление движения по международной автостраде Дамаск - Хомс на участке, проходящем через Харасту. "Перед ремонтно-дорожными службами поставлена задача в кратчайшие сроки расчистить шоссе и эстакады для проезда автотранспорта", - подчеркнул он.

Министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии Абдалла аль-Гарби в свою очередь указал, что власти уже наладили круглосуточную работу нескольких пекарен в Восточной Гуте. По его сведениям, среди населения ежедневно распределяется от 400 до 450 т продовольствия.

Командование ВС республики сообщило в субботу об освобождении за март от бандформирований 33 населенных пунктов в регионе Восточная Гута под Дамаском.

"Победа в Восточной Гуте позволит восстановить спокойствие на подступах к сирийской столице и обеспечит безопасное сообщение с северными, центральными и прибрежными районами страны, а также откроет проезд через пустыню к иракской границе на востоке Сирии", - говорится в заявлении.