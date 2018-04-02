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Действующий президент Египта набрал на выборах 97% голосов

Международная панорама
2 апреля, 16:42 UTC+3 КАИР 2, апреля. /ТАСС

За Абделя Фаттаха ас-Сиси проголосовали 21 млн 835 тыс. 387 человек

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КАИР, 2 апреля. /ТАСС/. Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших в стране 26-28 марта президентских выборах, набрав 97% голосов. Об этом объявил в понедельник на пресс-конференции в Каире глава Национальной избирательной комиссии страны Лашин Ибрагим.

По его словам, "за ас-Сиси проголосовали 21 млн 835 тыс. 387 человек, что составляет 97,08% действительных голосов". "Всего в голосовании приняли участие 24 млн 254 тыс. 152 человека [41,05%]", - отметил он. Правом голоса в стране наделены 57 млн 78 тыс. 138 человек.

Единственный соперник ас-Сиси - лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса - заручился поддержкой 2,92% избирателей: за него проголосовали 656,5 тыс. человек.

Недействительными были признаны 7,27% бюллетеней (1,76 млн листов).

Как отметил глава египетского избиркома, серьезных нарушений в ходе выборов зафиксировано не было, за исключением случаев несвоевременного открытия участков для голосования.

Согласно конституции Египта, полномочия президента истекают 2 июня. Соответственно, к присяге избранный на второй срок действующий глава государства должен быть приведен перед депутатами парламента до этой даты.

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