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В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом

Международная панорама
2 апреля, 17:33 UTC+3

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что лидеры стран обсудили возможную встречу "в не столь отдаленном будущем"

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ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсуждал в ходе недавнего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным ряд возможных мест для проведения новой встречи, среди которых был и Белый дом. Это подтвердила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Как сам президент [Трамп] подтвердил 20 марта через несколько часов после своей последней беседы [по телефону] с президентом Путиным, они обсудили [возможную] двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" в ряде потенциальных мест, включая Белый дом. В данный момент нам к этому добавить нечего", - говорится в кратком письменном заявлении, которое было распространено Сандерс.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, Трамп в разговоре с Путиным сам предложил российскому лидеру нанести визит в Вашингтон для проведения двусторонних переговоров. "Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил провести встречу в Вашингтоне. В ходе телефонного разговора сам Трамп предложил провести такую встречу", - уточнил Ушаков. По его словам, конкретные временные рамки встречи не обсуждались.

При этом Ушаков отметил, что подготовка встречи лидеров пока не ведется. "В ходе того промежутка с 20 марта, когда состоялся телефонный разговор, конкретных обсуждений вопроса о возможной встрече не велось", - признал Ушаков. Тем не менее "хотелось бы верить, что начнется" подготовка такой встречи, добавил он.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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