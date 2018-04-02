Трибунал: нынешние власти Украины должны нести ответственность за деятельность НВФ

ДОНЕЦК, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко и другие представители нынешней украинской администрации должны нести персональную ответственность за деятельность в Донбассе незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом в понедельник в ходе заседания Украинского народного трибунала по расследованию преступлений режима Порошенко против народа Украины (УНТ) заявил обвинитель Сергей Кожемякин.

"Петр Порошенко, Александр Турчинов, Арсен Аваков и другие несут индивидуальную ответственность за военные преступления, акты геноцида, преступления против человечности, которые совершили в Донбассе незаконные военизированные и вооруженные формирования, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Обвиняемыми совершены деяния, ответственность за которые предусматривает Уголовный кодекс Украины".

Кожемякин уточнил, что речь идет, в том числе, о ч. 1-6 ст. 260 - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, руководство этими формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывных веществ либо военной техники" (от пяти до 10 лет с конфискацией имущества), ч. 5 ст. 27 и ст. 257 - "Пособничество в бандитизме" (от пяти до 15 лет с конфискацией имущества).

Кроме того, нынешнему украинскому руководству инкриминируется ч. 5 ст. 27 и ст. 258 - "Пособничество в совершении террористических актов" (от пяти до 10 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества), а также ч. 3 ст. 258-5 - "Финансирование терроризма" (от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества).

В понедельник Украинский народный трибунал рассматривает второй тематический блок обвинений в адрес украинского руководства - "Преступления незаконных военизированных и вооруженных формирований". Всего УНТ выдвинуты обвинения против восьми человек. В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

УНТ

В середине марта 2018 года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела и материалы по преступлениям будут рассмотрены на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права. Все статьи обвинения разделены на пять блоков: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженные формирований и геноцид. Заседания будут проходить еженедельно. На прошлых заседаниях, 26 и 27 марта, УНТ рассмотрел обвинения в отношении администрации Порошенко, касающиеся применения вооруженных сил против гражданского населения.